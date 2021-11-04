Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tut ilçesinde servis şoförlerine eğitim verildi.

Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Tut ilçe Çok Programlı Lisesi Konferans Salonunda öğrenci servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitime servis şoförleri yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde okul servis araçlarının ve şoförlerinin sahip olması gereken şartlar, sürücüler için trafik, yaya geçidi, servis şoförlerinin trafikteki sorumlulukları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi anlatıldı.

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