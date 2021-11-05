Milletvekili Tutdere’den okul açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’daki okul eksiklerini ve ihtiyaçlarını sıralayarak okul yapılması talebinde bulundu.

Milletvekili Tutdere, bu kez de Adıyaman’daki okul ihtiyaçlarını gündeme taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı teslim edecek misiniz” dedi.

Milletvekili Tutdere, Yaylakonak ve Kömür Beldeleri ile Koçali, Doğanca ve Yukarınasırlı Köyleri için okul talebinde bulundu

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın 2 beldesi ve 3 köyündeki okul ihtiyaçlarını dile getirerek okul yapılması noktasında gerekli kaynakların ayrılmasını ve okul ihtiyacı olan bu bölgelere okul yapılmasını istedi.

Milletvekili Tutdere Bakan Özer’e, “Adıyaman'da bakanlığınızın sorumluluk alanına giren alanlarda çok eksik var, çok ihtiyaç var. Merkez Yaylakonak ve Kömür beldelerimizin lise binasına, Koçali köyümüzün ortaokul binasına, Samsat ilçemizin Doğanca köyünün ilkokul binasına, Gölbaşı ilçemizin Yukarınasırlı köyümüzün lise binasına ihtiyacı var.

Bu bölgelerimizdeki okul ihtiyaçlarını dışında derslik ihtiyacımız ve öğretmen ihtiyaçlarımız da var. Bu ihtiyaçların giderilmesini talep ediyoruz. Gerekli ödenekler ayrılarak Adıyamanlı hemşehrilerimin bu acil ve önemli taleplerinin bir an önce karşılanmasını talep ediyoruz. Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

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