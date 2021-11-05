‘Yunus Emre Anadolu konferansları’ programı düzenlendi

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının ‘Yunus Emre ve Türkçe yılı’ olarak ilan edilmesi dolayısıyla Adıyaman’da ‘Yunus Emre Anadolu konferansı’ programı düzenlendi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Turan Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Vali Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cumhur Kırılmış, Vali Yarımcıları İhsan Maskar, Mehmet Yasin Erkan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Turan Doğan, Yunus Emre Anadolu Konferansında, Yunus Emre’nin hayatı, yaşadığı coğrafya ile yazdığı şiirleri tahlil ederek Yunus Emre'nin hem dil ve edebiyat hem de miras bıraktığı edebi şaheserler ile Türkçe’nin Anadolu'da yazı dili oluşu süreci ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.