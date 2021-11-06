Milletvekilleri, Bakan Karaismailoğlu ile Adıyaman'ın ulaşım yatırımlarını görüştü

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret ederek Adıyaman’ın ulaşım yatırımları üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamayı AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak yaptı. Adıyaman’ın en iyi hizmeti alması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade eden Toprak, “Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu ziyaretimizde, ilimizin ulaşım yatırımlarıyla ilgili güncel bilgi paylaşımında bulunarak ihtiyaçlarımızı paylaştık. AdıyamanÇelikhan yolu başta olmak üzere, turizm kenti Adıyaman’ımızın tarihi ve turistik yapısına uygun, daha kolay ve rahat ulaşım açısından karayolu ağımız büyük bir önem arz ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projelerde büyük ilerleme kaydedeceğiz. Bakanımıza çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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