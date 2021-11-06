Adıyaman FK - Sakaryaspor: 0-3

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Adıyaman FK sahasında Sakaryaspor’a 03 mağlup oldu.
Ligde 11. maçına çıkan Adıyaman FK, Atatürk Stadında Sakaryaspor’u ağırladı. Bayram Başkan’ın yönettiği maçta ilk gol maçın 36. dakikasında Sakaryaspor’da Eyüpcan Delibalta’dan geldi. Rakip takımın 01 öne geçtiği maçın ilk yarısı 01 sona erdi.
Maçın ikinci yarısında da baskın oynayan Sakaryaspor, 70. dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu’nun gölüyle durumu 02 yaptı. Maçın 73. dakikasında Ozan Sol’un golüyle maçın skoru belirlendi. Ev sahibi takım kendi sahasından 03 mağlup ayrıldı.
Ligde sadece 1 galibiyet alan Adıyaman FK’nün 3 puanı bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.