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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman FK - Sakaryaspor: 0-3

İHA

Adıyaman FK - Sakaryaspor: 0-3

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Adıyaman FK sahasında Sakaryaspor’a 03 mağlup oldu.
Ligde 11. maçına çıkan Adıyaman FK, Atatürk Stadında Sakaryaspor’u ağırladı. Bayram Başkan’ın yönettiği maçta ilk gol maçın 36. dakikasında Sakaryaspor’da Eyüpcan Delibalta’dan geldi. Rakip takımın 01 öne geçtiği maçın ilk yarısı 01 sona erdi.
Maçın ikinci yarısında da baskın oynayan Sakaryaspor, 70. dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu’nun gölüyle durumu 02 yaptı. Maçın 73. dakikasında Ozan Sol’un golüyle maçın skoru belirlendi. Ev sahibi takım kendi sahasından 03 mağlup ayrıldı.
Ligde sadece 1 galibiyet alan Adıyaman FK’nün 3 puanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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