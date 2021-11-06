Arazide PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada, PKK´lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-8 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-42' operasyonu kapsamında, kırsal alanda yaptığı arazi aramasında, PKK´lı teröristlere ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. İmha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-11-06 16:13:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.