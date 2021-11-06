Toprağa gömülü patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

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Jandarma ekiplerinin Adıyaman kırsalında yürüttüğü Eren8 (Şehit Uzm.J.V.Kad. Çvş. Kürşat Yılmaz42) Operasyonunda toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eren8 (Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş. Kürşat Yılmaz42) Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyeti esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafında kullandığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette malzeme bulundu.

Toprağın altından 4 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 1 adet 2.5 kiloluk piknik tüpü, 1 adet jelikan bidon, 200 metre kablo, 50 kilo gübre ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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