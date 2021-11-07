‘Yunus diye’ isimli tiyatro oyunu miniklerle buluştu

'Çok üzgünüm' dedi ve açıkladı: Uyarıma rağmen...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesi, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu ‘Yunus diye’ isimli tiyatro oyunu Adıyamanlı miniklerle buluşturdu.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda sahnelenen, Erdal Ozan Metin’in yazdığı, Caner Kadir Gezener’in yönettiği çocuk oyunu ‘Yunus diye’ öğrencilerden büyük ilgi gördü. Oyun 2 gün boyunca 3 perde halinde sahnelenirken, oyunu izleyen minikler, eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirdiklerini kaydetti.

Miniklerin veli ve öğretmenleri ise, organizasyon nedeniyle Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve Ankara Devlet Tiyatroları oyuncularına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.