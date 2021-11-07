‘Yunus diye’ isimli tiyatro oyunu miniklerle buluştu

Adıyaman Belediyesi, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu ‘Yunus diye’ isimli tiyatro oyunu Adıyamanlı miniklerle buluşturdu.
Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda sahnelenen, Erdal Ozan Metin’in yazdığı, Caner Kadir Gezener’in yönettiği çocuk oyunu ‘Yunus diye’ öğrencilerden büyük ilgi gördü. Oyun 2 gün boyunca 3 perde halinde sahnelenirken, oyunu izleyen minikler, eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirdiklerini kaydetti.
Miniklerin veli ve öğretmenleri ise, organizasyon nedeniyle Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve Ankara Devlet Tiyatroları oyuncularına teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.