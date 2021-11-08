Kaybolan 50 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da kurt saldırısından kaçan 50 küçükbaş hayan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Yenibardak köyünde ikamet eden Z.T. isimli şahsa ait ahırdaki 52 adet küçükbaş hayvana kurt saldırdı. Kurt 2 adet küçükbaş hayvan telef ederken, diğer hayvanlar ise kaçarak kayboldu.

Kaybolan hayvanları bulmak için İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından drone destekli yapılan aramalar neticesinde Gerger İlçesi Hatno meşeliği mevkiinde hayvanları buldu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.