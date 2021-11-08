Başkan Kılınç, Atatürk Bulvarındaki çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karayolları Adıyaman 87. Şube Şefi Emrullah Metin ile bir araya gelerek Atatürk Bulvarında devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Karayolları Adıyaman 87. Şube Şefi Emrullah Metin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarında sürdürülen çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunulan ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek, “Karayolları Adıyaman 87. Şube Şefi Emrullah Metin ile Atatürk Bulvarı yan yollarının yapımıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Çalışmalar üzerinde hassasiyetle duran şube şefimiz nezdinde karayolları bölge müdürlüğü yetkililerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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