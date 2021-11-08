Başkan Kılınç, kadın ve gençlik merkezini ziyaret etti

Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesinde hizmet veren kadın ve gençlik merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kursiyerler tarafından yapımı tamamlanan Hereke Halısının kesimini gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından Fatih Mahallesinde hizmet veren kadın ve gençlik merkezini ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi. Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kurslara katılan kadınların yaptığı el emeği, göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Kılınç, kendisi de tezgaha oturarak, kursiyerler tarafından yapımı tamamlanan Hereke Halısının kesimini gerçekleştirdi. Yapılan ziyarette sorumlulardan bilgiler de alan Başkan Kılınç, “Kursiyerlerimizle bir araya gelerek yapımı tamamlanan Hereke Halısının kesimini gerçekleştirdik. Bu kurslarla hem kadınlarımıza yönelik faydalı faaliyetler gerçekleştiriyor, hem de belediye olarak değerlerimizin gelecek nesillere sevdirilmesi gayreti içerisinde oluyoruz. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran tüm hocalarımızı ve kursiyerlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

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