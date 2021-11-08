Parklara kauçuk zemin döşeniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında, Fatih Mahallesindeki iki parkta zemin döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren park ve bahçeler müdürlüğü yetkilileri, Fatih Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Kazım Çakmakçı Parkındaki kauçuk zemin çalışmasının tamamlandığını, yine aynı mahallede bulunan mesleki ve teknik Anadolu lisesi karşısındaki parkta ise zemin döşeme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Fatih Mahallesi sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekiplere teşekkür etti.

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