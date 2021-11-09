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Doktor Hasan Benar: "Estetik dünyasında her gördüğünüze inanmayın" Hasan Benar’dan uyarı: "Öncesi-sonrası paylaşımlarına kanmayın" Ünlüleri güzelleştiren doktor Hasan Benar: "Estetikte sosyal medyaya güvenmeyin"

İHA

Doktor Hasan Benar: "Estetik dünyasında her gördüğünüze inanmayın" Hasan Benar’dan uyarı: "Öncesi-sonrası paylaşımlarına kanmayın" Ünlüleri güzelleştiren doktor Hasan Benar: "Estetikte sosyal medyaya güvenmeyin"

Londra’daki kliniğinde dünyaca ünlü isimlerin estetik tedavilerini yapan dermatoloji uzmanı Dr. Hasan Benar, estetik operasyon yaptırmayı düşünenleri sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı. Fırsatçıların insanların hem sağlığı hem de duyguları ile oynadıklarını belirten Dr. Benar, “Öncesisonrası paylaşımlarına kanmayın. Tamamına yakını kandırmacadan ibaret. Güzelleşmek isterken hem paranızı hem de sağlığınızı kaybedebilirsiniz” dedi.
Londra’nın en ünlü medikal caddesi Harley Street’teki kliniğinde şov dünyasının dünyaca ünlü yıldızlarının estetik tedavilerini yapan ve yeni isimleri televizyon, sinema ve gösteri dünyasına hazırlayan dermatoloji uzmanı Dr. Hasan Benar’dan sosyal medya uyarısı geldi. Literatüre girmiş birden çok tıbbi makalesi bulunan, “2 Point Jawline” adını verdiği kendine ait dolgu uygulama tekniği ile tıp camiasında otoriteler arasında gösterilen Dr. Hasan Benar, estetik ameliyat yaptırmak isteyen kişilerin özellikle Instagram’daki beforeafter (öncesisonrası) fotoğraflarına kanmamasını gerektiğini, bu paylaşımların çoğunun tuzak olduğunu söyledi. Dr. Hasan Benar, "Sosyal medyada dolaşan öncesisonrası paylaşımları tam bir kandırmacadan ibaret. Telefonlara indirilen photoshop uygulamaları ile fotoğraflar üzerinde oynanıyor. Bilimsel ve tıbbi hiçbir temeli olmayan vaatlerle insanlar kandırılıyor. Ne yazık ki çoğu kişi, özellikle de gençler bu paylaşımlara kanıp hem paralarından hem de sağlıklarından oluyorlar" dedi.
"Hastalara büyük sorumluluk düşüyor"
Estetik uygulamaların hayati riskler taşıdığını ve her doktora güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Benar, “Estetik operasyonların başarısı hekimin ve ekibinin tecrübesiyle doğru orantılı. Merdiven altı diye tabir edilen sözde kliniklerde yapılan uygulamalar faydadan ziyade geri dönülmesi güç sonuçlara neden oluyor” dedi. Son dönemde yıldızı daha da parlayan estetik uygulamaların fırsatçılar tarafından suistimal edilmemesi için hastaların çok dikkatli ve seçici davranmaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Hasan Benar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Estetik müdahalelerde amacımız hastalarımızın hem güzel görünmelerini sağlamak hem de ufak tefek dokunuşlarla sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmak. Ancak son dönemde yanlış ve acemice yapılmış uygulamalar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan kişilerle karşılaşıyoruz. Burada en büyük sorumluluk hastalarımıza düşüyor. Hekimi, ekibini ve operasyonun yapılacağı kliniği araştırmadan, bu konuda emin olmadan hiçbir uygulama yaptırmamalılar. Yoksa sonuçları çok ağır olabilir" diye konuştu.

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