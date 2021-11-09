Adıyaman'da sahte bandrol operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette yapılan operasyonda 4 bin 64 adet sahte bandroller ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahta ilçesinde H.D., ve M.D., isimli şahısların ev ve depolarına yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 95 kilogram kaçak nargile tütünü, 177 kutu markasız ve bandrolsüz makaron, 4 bin 64 adet sahte bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken H.D., ve M.D., isimli şahıslar hakkında ise işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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