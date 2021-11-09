Başkan Kılınç’tan 10 Kasım mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83. yıldönümnde yayımladığı mesaj ile andı. Başkan Kılınç mesajında, “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, askeri deha, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83.yıl dönümünde bir kez daha saygı ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı’mızın lideri Atatürk, engin ileri görüşlülüğü ve düşüncelerindeki evrensel boyut ile dünyanın en önemli liderlerinden biri olmuştur. Ayrıca, milletine duyduğu sonsuz güven ve inanç da Gazi Mustafa Kemal’in tarihe iz bırakan bir lider olmasını sağlayan etkenlerden bir tanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Ruhları şâd olsun” ifadelerini kullandı.

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