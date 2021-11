Çin zulmündeki Doğu Türkistan için basın açıklaması

Doğu Türkistan’da Çin zulmüne maruz kalan toplumlar için Adıyaman’da basın açıklaması yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, Doğu Türkistan Mağdurları Platformu tarafından Demokrasi Parkı’nda açıklama yapıldı.

Platform sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu tarafından yapılan açıklamada, işgalci zalim Çin’in Doğu Türkistan’da 1949’dan 2016 yılına kadar türlü zulüm, baskı ve katliamlara imza attığını ancak 2017 yılına geldiğinde bu zulüm ve katliam politikalarını soykırım boyutunu ulaştırdığını söyledi.

İlyasoğlu, “Çin, Doğu Türkistan’ın her yerinde inşa ettiği on binlerce toplama kampına milyonlarca Müslüman Uygur, Kazak ve diğer Türk toplumu mensuplarını almıştır ve almaya da devam etmektedir. Ana babayı çocuklarından, çocukları ana babasından, kardeşi kardeşten, hanımı kocasından ayırdı aileleri paramparça etti.

2018 yılındaki BM’lerin toplama kampında 1 milyon 800 bin Müslüman Uygur Türkü tutulduğuna dair raporlar çıkınca, Çin o toplama kaplarının varlığını kabul etti ama orayı bir eğitim merkezi, mesleki okul, dedi.

Fakat o mesleki eğitim dediği toplama kamplarında anne kucağındaki bebekten tutun 93 yaşındaki dedelerimiz, sokaktaki normal vatandaştan tutun, profesörler, din alimlerimiz, büyük iş adamlarımız, sanatçılarımız var. Bu insanların bir bölümü o toplama kamplarında hunharca katledilmiştir. Müslüman ve Türk kızlarımız zorla Çinlilerle evlendirilmektedir. Müslüman Uygur ve Kazak kadınları toplu kısırlaştırılmaktadır.

Evlerde Kuran’ı Kerim’i bulundurmak ve okumak, seccade bulundurmak dahi yasaktır. Daha da vahim olanı, toplama kamplarında tutulan Müslüman Doğu Türkistanlı kadınlar sistematik tecavüze uğramaktadır.

Biz buradan Çin’i tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz ve diyoruz ki, insanlık Çin’e teslim olmadı ve olmayacaktır. Biz Doğu Türkistanlılar asla teslim olmadık ve asla olmayacağız. Bunun için de her şeyimizi ortaya koyduk, koyacağız. Ey Müslüman ve Türk kardeşlerim siz de gelin daha fazla geç olmadan Çin’in bu Müslüman ve Türk soykırımına hep beraber ‘dur’ diyelim” dedi.

Basın açıklaması sonrasında Türk Ocakları, İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ‘Doğu Türkistan’ için imza kampanyasına destek verdi.

