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'Yenilenebilir santralin iklim değişikliği ile ilgili mücadelede olumlu katkısı var'

DHA

'Yenilenebilir santralin iklim değişikliği ile ilgili mücadelede olumlu katkısı var'


Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Yenilenebilir santralin özellikle iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında olumlu katkısı var" dedi.
Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hizmet binası ve yapımı tamamlanan enerji santrallerinin açılış törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri ve iş insanları katıldı.
'BU TESİSİN BİRÇOK KAZANCI VAR'
Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'de bunun gibi binlerce tesis bulunduğunu belirerek, "Buranın büyük bir özelliği var; Türkiye'deki çatı uygulaması açısından, kurulu gücü en yüksek olan 12.7 megabayta sahip tesis. Bu şekildeki tesisin birçok kazancı var hem şirketimize hem de milletimize. Burada şirket tükettiği enerjiyi üretiyor. Dolayısıyla ürettiği miktar kadar kullanmadığı için daha uygun fiyata enerji kullanımı oldu" dedi.
'KARBON SALIMI YAPMAMIŞ OLUYOR'
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tesisin önemine dikkat çeken Tancan, "Yine şebekede enerji dağıtılmadığı için oluşan teknik kayıp miktarı da azalmış oluyor. Halkımız da teknik kayıp miktarının azalmış olmasından faydalanmış oluyor. Ayrıca yenilenebilir santral özellikle iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında olumlu katkısı var. Karbon salımı yapmamış oluyor ve temiz bir enerji bu açıdan baktığımızda; bakanlık olarak bu şekildeki uygulamaların artmasını ümit ediyoruz. Bu konuda tüm yatırımcılara gereken kolaylığı sağlamış oluyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans katılımı ile açılış yapıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2021-11-09 17:45:45

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