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Gölbaşı’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

İHA

Gölbaşı’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Gölbaşı hükümet konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Düzenlenen törene Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, ile vatandaşlar katıldı.

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