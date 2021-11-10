Gölbaşı’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

En duygusal, en meşhur Atatürk sözleri

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Gölbaşı hükümet konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Düzenlenen törene Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, ile vatandaşlar katıldı.

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