Milletvekili Tutdere’den 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere, cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andıklarını söyledi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere mesajında, “10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, fikirlerini ve ideallerini anlama, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetini demokrasiyle taçlandırarak geleceğe taşıma azmimizin tazelendiği gündür.

Atatürk’ün milli mücadeledeki inancı ve yol göstericiliği sayesinde milletimiz bağımsızlık savaşında omuz omuza vererek büyük bir galibiyet elde etmiş, bu galibiyetin ardından da demokrasi ve cumhuriyetle çağdaş Türkiye’nin yolu açılmıştır.

Büyük başarılarla mazlum milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışacak; bir çift mavi gözün ışığında demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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