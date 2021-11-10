Türk Kızılay’ı yeni kan merkezi yapılıyor

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğünün eski binasının bulunduğu alan Türk Kızılay’ına tahsis edildi. Buraya kan bağışı merkezi yapılacak.

Türk Kızılay’ının Adıyaman’da ki kan bağış merkezinin yetersiz olmasından dolayı Adıyaman Valiliği’nden Eski Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yerini talep etti. Adıyaman Valiliği ve Bakanlığın uygun görmesinin ardından alan Türk Kızılay’ına tahsis edildi. Kızılay buraya kan bağış merkezi yapacak.

Türk Kızılay’ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, mevcut kan merkezinde taze kan laboratuvarının olmamasından dolayı kısıtlı imkanlar ile kan bağışının alındığını belirterek, “Plazma kan, beyaz kan ve kök hücre gibi işlemleri yapacak imkanımız olmadığı için çevre illerin laboratuvarından faydalanıyorduk. Bu merkezin yapılmasıyla artık kendi laboratuvarımızda çalışabileceğiz. Arsanın tahsis edilmesinin ardından Genel merkez tarafından buraya kan bağış merkezi yapılması için 4 milyon TL ödenek çıkartıldı. Yaklaşık bin metrekare kapalı alana sahip olacak binamız, 4 katlı olarak planlanıyor. Binanın proje çalışmaları sürüyor. Buranın tahsis edilmesinde Valimiz Mahmut Çuhadar ve AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’a destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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