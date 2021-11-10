Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Besni Asayiş Büro Amirliğince ilçe genelinde yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen M.K., isimli şahıs durumundan şüphelenilerek durduruldu. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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