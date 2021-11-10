Adıyaman'da arazi toplulaştırması köylüyü birbirine düşürdü

Adıyamanlı çiftçiler, arazilerin dağınıklığının giderilmesini ve tarıma elverişli hale getirilmesini amaçlayan toplulaştırma çalışmalarından dolayı insanlar arasında gerginlikler yaşandığını söyledi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesi Kangölü ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, toplulaştırma çalışmaları nedeniyle tedirgin. Köy sakinleri arazi toplulaştırma uygulamasından sonra yaşanan tartışma ve kargaşanın daha büyük kavgalara dönüşmemesi için yetkilere çağrıda bulundu. Bölükyayla Beldesi Kangölü Mahallesi Muhtarı Aziz Tosun (50), tapulardaki arazilerin karşılığının yanlış olmasından dolayı köylüler arasında kavgaların yaşandığını söyledi. Muhtar Aziz Tosun, “Bizim yaklaşık 80 bin dönümlük arazilerimiz toplulaştırma adı altında hep birbirine karıştı. Bu arazi toplulaştırma uygulaması köylüleri birbirine düşürdü. Daha önce kendi tarlasını eken çiftçilere verilen tapularda başka bir arazi görünüyor. Oradaki çiftçi de başka bir yerde görünüyor. Hep birbirine karıştığı için biri diyor 'bu benim arazim', diğeri diyor ki 'benim arazim'. Sonra tartışmalar yaşanıyor. Lütfen yetkiler bu sorunumuza acil bir çözüm bulsunlar. Bu tapuların neye göre ve nasıl çıkartıldığını anlamış değiliz” dedi.



"Verilen tapu ile araziler farklı"

Toplulaştırma adı altında yapılan çalışmaların çiftçileri hiç memnun etmediğini savunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Çelenk (43) ise, “Arazi sahiplerinin rızası alınmadan, kendilerine tebliğ edilmeden yapılan toplulaştırma çalışmalarından dolayı çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Tarla sahiplerine verilen tapu ile çiftçinin yıllardır ekip biçtiği tarla ayrı. Verilen tapu ile araziler farklı. Tarlalarda sürekli tartışmalar ve kavgalar oluyor. Allah korusun, yarın öbür gün elim bir olayın yaşanmaması için yetkililerin bu arazi ve tapu karışıklığını gidermesini istiyoruz. Bu sorunumuza acil bir çözüm bulunmasını bekliyoruz” dedi.

Tarlalarında bir araya gelerek yaşadıkları mağduriyetin son bulması için seslerini duyurmak isteyen belde sakinleri, yetkilerden yardım bekliyor.

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