Eski HDP Milletvekili Yıldırım'a terör örgütü üyeliğinden tutuklama

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da gözaltına alınan, eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Kasım'da, 25'inci ve 26'ncı dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-11-11 16:13:54



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