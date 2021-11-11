Sit alanında kazı yapan şahıslara suçüstü: 6 gözaltı

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Adıyaman’ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Kahta ilçesine bağlı Narlıdere köyündeki 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri belirtilen bölgeye yaptıkları operasyonda N.S., Y.D., M.Ç., B.Y., H.D. ve A.Ş., isimli şahısları kazı yaparken yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken olayda 3 adet kazma, 1 adet kürek ,1 adet balyoz, 2 adet keski, 1 adet manila demiri, 2 adet bakır çubuk, 20 metre halat, 3 adet sırt çantası ve 3 adet kafa feneri ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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