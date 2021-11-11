Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Gölbaşı ilçesinin Çatalağaç köyü Karaağaç mevkiinde bin adet fidanın dikimi yapıldı.

490 Adet sedir, 80 adet meşe,430 adet servi fidanı dikiminin gerçekleştiği etkinliğe, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Ağaçlandırma Şefi Fatma Bindal, STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile öğrenciler katıldı.

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