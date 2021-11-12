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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daire Başkanı Koçer, Adıyaman’da değerlendirme toplantısı yaptı

İHA

Daire Başkanı Koçer, Adıyaman’da değerlendirme toplantısı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, Adıyaman'da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer ve Eğitim Uzmanı Gamze Yiğit, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 'On bin okul projesi' kapsamında Adıyaman’ı ziyaret etti.
Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Eğitim Uzmanı Gamze Yiğit, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçe temel eğitim, inşaat emlak, destek hizmetleri yöneticileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı İhsan Maskar, “Okul öncesi dönemdeki çocuklarımızın eğitimi konusunda devletimiz çok büyük gayret sarf ediyor. Okul öncesi okullaşma oranımız yüksek durumda. Ama bizim yüzde yüzü bulmamız gerekiyor. Okul öncesi eğitim de ilimiz hızla gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayarak, çocuklarımızı okullarıyla buluşturacaktır. Bu konuda en önemli görev okul idarelerimize ve öğretmenlerimize düşüyor. Tüm eğitim çalışanlarımızın üstüne düşeni yapacağından şüphem yok” dedi.
Hedeflerinin Adıyaman’da 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi bakanlık politikaları çerçevesinde yüzde 100'e çıkarmak olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, okul öncesi çağındaki çocukların il, ilçe bazlı kayıt oranları, derslik ihtiyaçları, il düzeyinde yapılan planlama ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Daire Başkanı Songül Koçer ise, "2022 Yılı cumhurbaşkanlığı yıllık programında tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime erişiminin sağlanması amacı doğrultusunda, erken çocukluk eğitiminde eğitime erişim oranlarının artırılması, 5 yaş grubunda yüzde 100'e ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere yönelik olarak okul öncesi eğitimde ihtiyaç duyulan ilave dersliklerin açılması planlanmaktadır. Okul öncesi eğitimde daha fazla sınıf açılması ve daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimle buluşması için gerekli tüm çalışmaların yapılması gerekmektedir” diye konuştu.
Yapılan toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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