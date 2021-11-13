Maskeli soyguncu 823 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Adıyaman´da, 2 markette silahla hırsızlık girişiminde bulunan ve 823 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesiyle kimliği belirlenerek, yakalanan Ömer Burak Dörmış (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-11-13 16:26:28



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