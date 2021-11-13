Kahta’da 20 bin fidan dağıtıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara 20 bin fidan dağıtıldı.

Kahta Orman İşletme Şefliğince palmiye, fıstık çamı, badem, Antep fıstığı, kara selvi, mavi selvi ve sedir palmiyeden oluşan 20 bin adet fidan, isteyen vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kurum olarak iklim değişikliği ile mücadele noktasında büyük gayret gösterdiklerini belirten Kahta Orman İşletme Şefi Mustafa Göksu, fidan verdikleri vatandaşlardan aldıkları fidanları mutlaka toprakla buluşturmalarını istedi.

Şef Mustafa Göksu, “Gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın daha yeşil bir dünyadır. Kurum olarak fidan verdiğimiz vatandaşlar mutlaka ama mutlaka fidanları toprakla buluşturmaların davet ediyorum. erçekleştirmek için tüm hemşehrilerimizi fidanlarını alarak toprak buluşturmaya davet ediyorum. Ayrıca küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelenin en başında ağaçlandırma geliyor. Bu anlamda da kurum olarak büyük gayret gösteriyoruz. İşte bugün yaklaşık 20 bin fidanı vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtık” diye konuştu

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