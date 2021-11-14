Bakan Soylu Adıyaman Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı

Bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte Adıyaman Belediyesine geçen Bakan Süleyman Soylu, belediye önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak onlarla sohbet etti. Bakan Soylu daha sonra belediyeye geçerek Adıyaman Belediyesi şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu burada Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, verdiği bilgiler sonrasında Bakan Soylu’ya tespih ve tablo hediye etti.

Bakan Soylu, Adıyaman Belediyesi ziyareti sonrasında Adıyaman Havalimanına geçerek kentten ayrıldı.

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