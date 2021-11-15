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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

İHA

Adıyaman'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Adıyaman’da, 5 aracın bir birine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Demir idaresindeki 02 AAZ 270 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce Memet Tokay idaresindeki 02 KB 693 plakalı Dacia marka otomobille, Abdullatif Orhan idaresindeki 02 HA 856 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptıktan sonra refüje çıkarak burada bulunan ağacı kökünden sökerek durabildi.
Hüseyin Demir idaresindeki 02 AAZ 270 plakalı Fiat marka otomobilin ilk çarptığı Memet Tokay idaresindeki 02 KB 693 plakalı Dacia marka otomobil ise kontrolden çıkarak refüjü aşıp yan yolda park halinde bulunan 02 KC 763 plakalı otomobille çarptı. Park halindeki 02 KC 763 plakalı Renault marka otomobil ise önünde duran 58 BZ 135 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Meydana gelen kazada sürücülerden Memet Tokay ile Hüseyin Demir yaralandı.
Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan her iki yaralı, hastaneye gitmek istemedi. Kazaya karışan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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