İstanbul’daki silahlı saldırıda öldürülen 3 kişi Adıyaman'da defnedildi

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İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi memleketi Adıyaman’da defnedildi.

Önceki gün Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi Otocenter galericiler sitesinde bir gurup tarafından açılan ateş sonucu Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar (16) ve Polat Dündar hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişiler Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Adıyaman’a gönderildi.

Adıyaman’ın Gerger ilçesine getirilen cenazeler Emine Hatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

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