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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davullu zurnalı ‘aşı’ daveti

İHA

Davullu zurnalı ‘aşı’ daveti

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdulrahim Aydın, davul zurna eşliğinde kapı kapı dolaşarak mahalleliyi aşı olmaya davet etti.
Aşı olmayan veya eksik doz aşı olan vatandaşlar için farkındalık oluşturmak isteyen Abdulrahim Aydın, farklı bir aşıya davet etkinliği yaptı. Davul zurna eşliğinde, maniler okunarak vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.
Sağlık ekiplerine davul ve zurna ile eşlik eden Muhtar Aydın’ın bu girişi olumlu sonuç verdi. Aşı olmayan veya eksik doz aşı olan vatandaşların büyük bir kısmı aşı oldu.
Abdulrahim Aydın, hastalığa karşı en etkili silahın aşı olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizde aşı çalışması yoğun bir şekilde devam ederken, birçok kesim aşı konusunda duyarsız davranıyor. Aşı yaptırmayan, aşı karşıtı olan birçok kişi hastalığa yakalanıp yoğun bakımda yatıyor. Pişman oldular, bir çok kişi de vefat etti. Son pişmanlık fayda etmez. O nedenle aşı konusunda duyarlı olmalıyız, aşımızı yaptırmalıyız. Cumhuriyet Mahallesinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Mahallemizde oluşturduğumuz heyetimiz sağlık çalışanlarımıza eşlik etti. Sağlık çalışanları çalan davullar eşliğinde kapı kapı gezerek aşılama işlemine başladık. Keyifli geçen çalışmamızda ikinci ve üçüncü gün adete aşılamada patlama yaptık. Mahalle geneli yüzde kırklarda olan aşı oranımız bu gün itibarıyla yüzde 75’lere ulaştı diyebiliriz” dedi.

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