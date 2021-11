Adıyaman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği tarafından okul idarecilerine yönelik 'Okullarda Enerji Verimliliği' konferansı verildi.

Adıyaman Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen ‘Okullarda Enerji Verimliliği’ konulu konferansa okul idarecileri katıldı. Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Başkanı Yüksek Elektrik Mühendisi Ömer Çelebi, konferansta okul idarecilerine bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkat çekerek enerji verimliliği hakkında bilgiler verdi.

Genç nesillerin enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesini gerektiğini kaydeden GEADER Başkanı Ömer Çelebi, birçok konuda olduğu gibi enerji tüketimi bilincinin oluşmasında eğitimcilere büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi.

İlkokul, ortaokul ve liselerde enerji tasarrufu bilincinin artırılmasına yönelik ‘enerji verimliliği’ kulüplerinin oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Ömer Çelebi, “Enflasyonla top yekün mücadele ve enerji arz güvenliği kapsamında enerji verimliliği farkındalığının oluşması son derece önemlidir. Bu noktadan hareketle enerji verimliliği ve bilinçli tüketim seferberliği milli eğitim kurumlarımızca ele alınması gereken konuların başında geliyor. Okullarımızda enerji verimliliği ve tasarrufu kültürünün oluşması için başta okul idarecileri olmak üzere öğretmenlere, öğrencilere ve personellere büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk kapsamında okullarda yapılacak basit önlemler ve öğrencilere verilecek olan eğitimlerle enerjide ciddi tasarruf yapmak mümkün. Okullarda en çok enerji tüketimi ısıtma ve soğutmada yapıldığından ısıtma ve soğutma komponentleri her yıl bakımdan geçirilmelidir. Sınıfların ideal sıcaklığı 1820 derece uygun olduğundan bu dereceleri aşacak şekilde enerji tüketimi yapılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, 1 derecelik ısıtmadaki kısılma enerjide yüzde 68 tasarruf sağlanabilir. Aydınlatmada ise kesinlikle tasarruflu ampuller kullanılmalı. Ayrıca anahtarlar üzerinde 'Gereksizse söndür' gibi öğrencilere sorumluluk yüklenecek etiketlemelere önem verilmelidir. Okullarımızda 'Reaktif güç kontrol' sisteminin takipsizliği nedeniyle okullarımız ayda on binlerce lira gereksiz bedeller ödüyor. Enerji izleme sistemlerinin kurulması ile her okul reaktif güç tüketimini anlık takip yaparak enerji verimliliği sağlayabilir. Okullarda bulunan başta bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar olmak üzere kullanılmadığı zamanlar StandBy modunda bırakılmamalı, tamamen fişten çekilmelidir. Ayrıca okullarda 'Enerji Verimliliği Kulüpleri’nin kurulmasını önemsiyoruz. Bu kulüplerle okullardaki enerji tasarrufu çalışmaları daha sistematik hale getirilebilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.