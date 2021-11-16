Kapılar koçbaşıyla kırılıp içeriye girildi Adıyaman’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları hızla devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25130 Sokak içerisinde ikamet eden N.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Özel harekat destekli yapılan operasyonda, ikametin kapısı koçbaşıyla kırılarak eve girildi. Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili olarak N.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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