Başkan Sümer: “Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor”

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan BesniÜçgözBeşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.

AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Besni’de büyük bir sorun haline gelen karayoluyla ilgili yapılan görüşmeler neticesinde BesniAdıyaman karayolu Besni girişi ile Besni Burunçayır arası yolda çalışmalar hızlandığını, bir yandan da viyadük çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

BesniÜçgözBeşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağını kaydeden Başkan Sümer, BesniÜçgözBeşyol yol sorununun çözülecek olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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