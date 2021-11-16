Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-11-16 16:44:44



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