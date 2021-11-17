Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 2 gözaltı

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Adıyaman’da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2316 Sokak içerisinde telefon satışından dolayı iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek 2 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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