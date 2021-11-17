Kahta Hayvan Bakım Merkez’ine 2 ton mama desteği

Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP Kış aylarında sokaklarda yalnız kalan ve doğaya terk edilen sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı.

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımız için HAYTAP tarafından gönderilen 2 Ton mama, HAYTAP’ın Adıyaman Bölge Sorumlusu ve Kahta Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Arıtay’a teslim edildi. Kış aylarının gelmesiyle sokak hayvanlarının yiyecek bulabilmesinin zorlaştığını ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Havaların soğumasıyla sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu durumdan oluşan bakıma muhtaç sevimli dostlarımızın sayısının arttığını belirtti.

Başkan Turanlı, İlçemizdeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi yakından takip eden Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP yetkililerine duyarlılıklarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum ve hemşerilerimizden de bu soğuk kış aylarında en azından can dostlarımız için kapı önlerimize bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayalım” diye konuştu.

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