Jandarmadan ‘Bi hareketine bakar hayat’ denetimi

Trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Bi hareketine bakar hayat" uygulaması kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş, trafik ve kadın çocuk suç ekibi tarafından emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Denetime, Adıyaman İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burçin Hotur katıldı. Gerçekleştirilen denetimde, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak, kampanya hakkında bilgilendirici broşür ve maske dağıtıldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

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