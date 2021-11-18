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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölbaşı'nda Hurma fidanı dağıtıdı

İHA

Gölbaşı'nda Hurma fidanı dağıtıdı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2021 yılı içerisinde dağıtılması planlanan 50 bin adet hurma fidanın 3 bin 500 tanesi dağıtıldı.
Gölbaşı ilçesinde 2021 yılının güz dönemi için ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından dağıtılması planlanan 50 bin adet fidanın ilk etapta 3 bin 500 adeti düzenlenen program ile dağıtılmaya başlandı. Dağıtılacak hurma fidanları ile birlikte mevcut olan 3 bin 500 dekar olan dikili hurma alanının 5 bin dekara çıkartılması planlanıyor. Fidan dağıtım programına Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ile İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

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