Milletvekili Taş’tan tütün açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman tütünü ile ilgi meclis kürsüsünde açıklamalarda bulundu.

İyi partinin vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine TBMM’de AK Parti grubu adına konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, tütün süreciyle ilgili konuştu. AK Parti hükumetinin kurulduğu günden beri halkın istekleri doğrultusunda kanunlar çıkardığını, çıkardıkları bu kanunların halkın refah düzeyini yükseltmek için olduğunu söyledi. Milletvekili Taş, “Bugün burada İYİ Partinin vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Tütün konusu hepinizin malumu 2000 yılında Kemal Derviş yasaları olarak bilinen yasalar ile Tekel özelleştirme kapsamına alınmış ve tütün ülkemizde bitme aşamasına gelmişti. 2008 yılında hükümetimizin yapmış olduğu düzenleme ile 50 kilograma kadar tütünün önü açılmıştır. 2017 yılında ise sarmalık kıyılmış tütün için yapılan yasal düzenleme ile kooperatiflerin kurulması Adıyaman ve Çelikhan’ımızın tütününün markalaşması için önemli ve tarihi bir adım atılmıştır. Bu kanun öncesine kadar, her türlü karışımı yapıp Çelikhan, Adıyaman tütünü diye piyasaya sürülüyor, bu ilimizin markasına yazık ediliyordu. Üreticilerimizin ekonomik olarak sıkıntı çekmemesi adına, makina ekipmanlar için tam teknoloji şartı ortadan kaldırılmış, geleneksel yöntemlerle tütünün marka değeri oluşturulup, piyasaya arzı için gerekli yasal alt yapılar hazırlanmıştır. ÖTV’sinin yüzde 6070’dan, yüzde 40’a indirilmesi yine bizim hükumetimizin yaptığı bir çalışmadır. Bazı muhalefet parti temsilcilerinin tütün üzerinden siyasi rant elde etmek için elinden geleni yapıyor. 1015 Güne kadar Çelikhan ilçemizdeki kooperatif hazır hale gelecektir” diye konuştu.

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