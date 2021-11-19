Kahta’daki çevre yolu alt yapı çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi çevre yollarındaki alt yapı çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Her alanda projeler üreterek ilçenin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, alt yapı çalışmalarına önem verdiğini söyledi. GüneyBatı çevre yolunda çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Turanlı, çevre yolun menfez ve zemin dolgu çalışmalarının tamamlandığını ve alt yapı çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Alt yapının tamamlanmasıyla yolun stabilize serimi yapılarak halkın hizmetine sunulacağına dikkat çeken Başkan Turanlı, “Kahta’nın çıkmaz sokak olmaktan kurtulması açısından çevre yolları büyük önem taşıyor. Bir ilçenin gelişimi ve kalkınmasında çevre yollarının etkisi azımsanmayacak kadar büyük. Cami Mahallesi Toprak Mahsülleri Ofisi’nden başlayan 15 metre genişliğindeki GüneyBatı çevre yolumuzun menfez ve zemin dolgu çalışmaları tamamlandı. Alt yapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Allah’ın izniyle Alt yapının tamamlanmasıyla yolumuza stabilize serimi yapılarak, Kış mevsiminin bitmesiyle asfalt serimini gerçekleştireceğiz. İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz. Kahta’mız için kaybedecek vaktimiz yok artık. Her alanda projeler üreterek ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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