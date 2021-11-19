Adıyaman’da emniyet kemeri denetimleri artırıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde emniyet kemeri uygulamaları hızla devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kazaların önüne geçilebilmesi, kaza durumlarında ise sürücü ve yolcuların en az hasarla kazayı atlatması amacıyla kent merkezinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Mimar Sinan Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde yolu kullanan araçlar tek tek durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan araçlarda bulunan sürücüler ve yolculara emniyet kemerinin öneminden bahsedildi.

Polis ekipleri aynı zamanda kurallara uyan sürücülere de duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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