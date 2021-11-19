Şehit Doğan, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı

Suriye’nin Azez ilçesine bağlı Mare Bölgesinde PKK/PYD terör örgütünün Polis Özel Harekat aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Fatih Doğan, şehadetinin 40. gününde mevlidi şerifle anıldı.

Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ailesi tarafından Emir Sultan Camisinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Öğle Namazına doğru başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur’anı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden Şehit Polis Memuru Fatih Doğan ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlidi Şerif’in ardından Vali Mahmut Çuhadar, acılı baba Mehmet Doğan’a ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi.

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