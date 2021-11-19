Ressam, Nemrut Dağı’nda canlı performans sergiledi

Eylül ayında Milona’da ki Moda Haftasına eserleri ile katılan tek Türk Ressam Fatma Öztürk, Nemrut Dağı zirvesinde canlı performans sergiledi.

Türkiye’nin değişik şehirlerinde canlı performans sergileyen ressam Fatma Öztürk, bu kez tercihini Nemrut Dağı’ndan yana kullandı. Bulgaristan ve İtalya’da sergilere katılan sanatçı 2 bin 206 metre yükseklikte tuval üzerine akrilik boya ile Apollo’yu çizdi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından eseri ile sanatçı zirvede poz verdi.

Ressam Fatma Öztürk, tarihi mekanlara ilgisinin olduğunu belirterek, “Nemrut Dağı’nı ziyaret etmek ve orada canlı performans sergilemek hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Muhteşem ve insanı hayran bırakan Nemrut Dağı’nda ki devasa heykeller hayran kalmamak elde değil. İnsanların burayı mutlaka görmesi lazım” dedi.

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