Gölbaşı'nda okulların değerlendirme toplantısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gölbaşı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına Kaymakam İhsan Ayrancı, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda öğrenciler bazında okulların genel başarı seviyeleri ve okullardaki yürütülen çalışmalar konuşuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.