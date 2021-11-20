Adıyaman’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

AdıyamanÇelikhan Karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Vedat Sivritaş idaresindeki 44 ABM 414 plakalı Opel marka otomobil ile Mehmet Keskinkılıç idaresindeki 02 AAU 102 plakalı Opel marka otomobil, Çelikhan Adıyaman Karayolunun 6. Kilometresinde bulunan Bulam (Kotur) Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Vedat Sivritaş, Mehmet Keskinkılıç ile otomobillerde bulunan Zeynep Keskinkılıç, Hümeyra Keskinkılıç, Ramazan Sivritaş ve Muhammed Sivritaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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