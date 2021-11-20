İtfaiye ekipleri yavru köpeği sahiplendi

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sokakta yarı donmuş halde buldukları yavru köpeği sahiplendi.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye müdürü Ayhan Öcal sokakta buldukları yavru köpeği sahiplenerek itfaiyede büyütmeye başladı.

Ayhan Öcal, "Sabah saatlerinde ekiplerimiz su mazgalları kontrolü yaptıkları sırada çöp konteyneri altında yağan yağmurdan korunurken yarı donmuş bir halde bulduğumuz 7 haftalık yavru köpeği sahiplendi. İtfaiye müdürlüğüne getirdik. Artık bizimle birlikte burada yaşayacak "ifadelerini kullandı.

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