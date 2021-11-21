Kaçak kazı yapan 7 kişiye gözaltı

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi Köseler köyü Sultanmağra mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda G.U., B.O., M.A., M.Z.U., Y.D., S.D. ve H.K. gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Mahir ALAN
2021-11-21 11:19:49
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