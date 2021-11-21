Adıyaman'da kavşak ve refüj düzenleme çalışması

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Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesinde kavşak ve refüj çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Petrol Caddesinde kavşak ve refüj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hazırlanan plan doğrultusunda bütün mahallelerde ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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